Захарова прокомментировала заявление Борреля о бесцельной помощи Газе

Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля об отсутствии смысла предоставлять гуманитарную помощь жителям Ближнего Востока из-за обреченности их судьбы ― не что иное, как «апологетика трансгуманизма». Об этом 27 ноября пишет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Апологетика трансгуманизма. Интересно, лечить, заботиться, любить того, кто завтра умрет, тоже бессмысленно, с точки зрения Борреля?» ― заявила официальный представитель российского министерства в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Боррель заявил, что гуманитарной помощи и паузы недостаточно для решения конфликта в секторе Газа. По словам главы внешнеполитической службы ЕС, отсутствует какой-либо смысл давать гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит. В связи с этим Боррель призвал к прекращению бомбардировок Газы.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между Израилем и сектором Газа вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня.

26 ноября ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) третью группу заложников. В Израиль было направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина по прямой договоренности. Израильская сторона в соответствии с соглашением выпустила из тюрьмы третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

27 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к продлению соглашения о временном прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа для доставки дополнительной гуманитарной помощи. Он также подчеркнул, что для решения конфликта необходимо искать долгосрочное политическое урегулирование.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.