ЦАХАЛ сообщила о допуске в сектор Газа цистерн с топливом и бытовым газом

Израиль допустил через КПП «Рафах» в сектор Газа восемь цистерн с топливом и бытовым газом. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Решение было принято в рамках четвертого дня сделки с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

«Четыре автоцистерны с топливом и четыре автоцистерны с газом для приготовления пищи были направлены из Египта организациям ООН по оказанию гуманитарной помощи на юге сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Это было одобрено правительством Израиля в рамках паузы и соглашения об освобождения заложников, достигнутого с США при посредничестве Катара и Египта», — сказано в сообщении.

ЦАХАЛ уточнила, что топливо и бытовой газ предназначены для функционирования жизненно важной гуманитарной инфраструктуры. В сектор Газа также было пропущено 200 грузовиков с питьевой водой, едой и медикаментами.

Ранее в этот день глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что гуманитарной помощи и паузы недостаточно для решения конфликта в секторе Газа. Боррель указал, что нужны конкретные шаги для решения конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, палестинское движение ХАМАС «не должно контролировать Газу, а Израиль не должен продолжать колонизацию Газы».

До этого, 24 ноября, соглашение о временном прекращении огня между Израилем и сектором Газа вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня.

27 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к продлению соглашения о временном прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа для доставки дополнительной гуманитарной помощи. Он также подчеркнул, что для решения конфликта необходимо искать долгосрочное политическое урегулирование.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.