Посол КНР завил о неспособности третьих сторон повлиять на сотрудничество РФ и Китая
Сотрудничество Китая с Россией никак не подвержено влиянию какой-либо третьей стороны, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, Китай и Россия стали всеобъемлющими стратегическими партнерами, развивая отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества и внося вклад в построение «сообщества единой судьбы человечества» (внешнеполитическая концепция Китая, предложенная Си Цзиньпином).
«Сотрудничество двух стран не направлено против какой-либо третьей стороны, равно как и не подвержено влиянию этих самых третьих сторон. Чем больше меняется международная ситуация, тем сильнее Китай и Россия должны укреплять сотрудничество, а также способствовать реализации многополярности и демократизации международных отношений, чтобы привнести больше стабильности в мир, охваченный хаосом», — сказал он.
По его словам, развитие отношений с крупнейшими державами — важная часть внешней политики Китая.
Начиная со встречи глав государств КНР и России в Москве в марте этого года и заканчивая переговорами лидеров Китая и США в Сан-Франциско, Пекин последовательно содействует координации с этими странами. Таким образом демонстрируется ответственность Китая как крупной державы на мировой арене, объяснил посол.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Чжан Ханьхуэя «Известиям»:
«Сотрудничество РФ и КНР не подвержено влиянию третьих сторон»