Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) атаковали Ленинский район Донецка реактивными системами залпового огня (РСЗО) в понедельник, 27 ноября. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Сообщается, что удар был нанесен по химчистке и магазину автозапчастей, повреждена кровля. Кроме того, на улице Ивана Ткаченко зафиксировано повреждение транспортного средства.

Также в представительстве заявили об ударе ВФУ по частному жилому дому в населенном пункте Горловка, в Никитовском районе, на улице Столетова.

Позже поступила информация, что в Горловке повреждены еще три частных жилых дома в Центрально-Городском районе. Два из них располагались на улице Львовская, еще один — на проспекте Ленина.

Ранее, 26 гоября, женщина и девочка-подросток получили ранения после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Киевского района Донецка. Пострадавшие отказались от госпитализации.

25 ноября глава ДНР Денис Пушилин передал, что при обстреле со стороны ВСУ города Ясиноватая пострадал мальчик 2012 года рождения. Он также дополнил, что в результате обстрелов города были повреждены семь жилых домов и один объект энергетики.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.