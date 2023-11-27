Зоны отдыха для водителей обустроят на трассе в Верхневолжье
Новую многофункциональную зону дорожного сервиса открыли на 63-м километре федеральной трассы М-11 «Нева». Локация расположена в Подмосковье, однако скоро подобные комплексы откроют и на территории Тверской области, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
В состав зоны входят АЗС, супермаркет и кафе. Также на территории площадки установят спортивные тренажеры для взрослых и игровые площадки для детей, чтобы размяться после долгой дороги. Водители, в свою очередь, смогут припарковать свои автомобили на дополнительных местах.
Как отмечают «Тверские ведомости», две многофункциональные зоны оборудуют на территории обхода Твери. Комплексы позволят автомобилистам комфортно отдохнуть и восстановить силы после долгой дороги.
На данный момент на дорожной сети «Автодора» сейчас работают 93 многофункциональные зоны. Еще пять введут в строй к концу 2023 года.
Ранее в ноябре сообщалось, что за два года в Тверской области отремонтируют 24,3 км автодороги Тверь – Уваровка. Трасса включена в перечень работ по многочисленным просьбам местных жителей.