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Росавиация сообщила, что столичные аэропорты успешно отработали пик непогоды

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский успешно отработали в пик сложных метеорологических условий в столичном регионе, сообщило в понедельник, 27 ноября, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на официальном сайте.

«На аэродромах временами преобладали сильный ливневой снег, метель и переохлажденный дождь. С 09:00 до 21:00 мск в аэропортах столичного региона было проведено суммарно 12 контрольных очисток взлетно-посадочных полос», — уточнили в ведомстве.

По данным Росавиации, за этот период был отменен только один рейс, еще шесть кратковременно задержаны на вылет. В настоящий момент все четыре аэропорта работают в штатном режиме.

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Ранее в этот день сообщалось, что по меньшей мере 42 авиарейса задержаны и семь отменены из-за снегопада в трех московских аэропортах: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что понедельник, 27 ноября, будет опасным не только в Москве, но и в целом на европейской части России.

Также сообщалось, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%.

Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечается, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.

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