Липецкая область закупила 10 электробусов по нацпроекту

В Липецк прибыло 10 новых электробусов, которые будут работать на маршрутах в новых отдаленных районах города. Их закупили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» при поддержке Министерства транспорта России, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник, 27 ноября.

Низкопольный транспорт оснащен всем необходимым — от аппареля для маломобильных граждан до USB-портов и информационных экранов. Один электробус может перевезти 35 человек сидя и 85 стоя.

«Липецкая область в числе 10 регионов, которым была одобрена субсидия на развитие городского электротранспорта. Это не только закупка электробусов, но и обновление трамвайной сети, развитие инфраструктуры», — сказал губернатор Игорь Артамонов, его цитату приводит ИА «Абирег».

Новый общественный транспорт соединит район Опытной Станции, КТЗ, улицы Космонавтов и Вермишева, а также Елецкий микрорайон, проспект 60 лет СССР, улицу Катукова и новые микрорайоны на юго-западе областного центра.

Сейчас электробусы находятся на территории «Горэлектротранса». Их проверяют на отсутствие брака и соответствие документации. В депо специалисты также занимаются подготовкой площадки для установки быстрой зарядной станции, которая скоро поступит в город. Она сможет зарядить автобус за 15 минут. Всего их будет три, две их которых поставят на конечных остановках.