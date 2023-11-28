Euractiv: в Чехии заканчивается подходящая военная техника для отправки на Украину

В Чехии на исходе подходящее для отправки на Украину вооружение. Об этом заявила в эфире национального телевидения министр обороны страны Яна Чернохова, передает Euractiv в понедельник, 27 ноября.

«Чехия является одним из лидеров по оказанию помощи. Но, честно говоря, у нас не так уж много вещей, которые мы можем отправить на Украину из военной техники», — цитирует издание заявление министра.

По ее словам, чтобы как-то компенсировать это, Чехия предоставит экспортные лицензии частным компаниям для помощи Украине. Кроме того, продолжится поддержка интеграции страны в евроатлантические структуры и обучение украинских военных.

При этом Чернохова подчеркнула, что ведомство не хочет ставить под угрозу обороноспособность страны.

Бывший британский офицер Глен Грант 25 ноября заявил, что все западные партнеры Украины, кроме США, уже отдали Киеву все запасы вооружения. По его словам, Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и всё еще ожидает поступления нового.

До этого, 18 ноября, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные страны должны прекратить бессмысленную поставку оружия Киеву и финансовую поддержку его.

Агентство Bloomberg 10 ноября поделилось информацией о том, что ЕС вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов до марта 2024 года. Планировалось, что объединение передаст Киеву снаряды в течение года — сначала из имеющихся запасов, а затем благодаря совместным закупкам и увеличению производственных мощностей.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.