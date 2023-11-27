В Калужской области расселят 219 аварийных домов

В Калужской области в рамках действующей программы расселят 219 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Об этом сообщается в социальных сетях регионального министерства строительства и ЖКХ в понедельник, 27 ноября.

Аварийная площадь составляет 67,12 тыс. кв. м. Всего будет переселено 4,51 тыс. человек. На сегодняшний день уже переселено 3,3 тыс. человек, ликвидировано 51,36 тыс. кв. м аварийного жилья.

Как отмечает газета «Весть», адресная программа идет с опережением графика. Многие калужане получают новые квартиры на два года раньше запланированного срока.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что в России введут обязательный контроль за состоянием домов. Этим будет заниматься уполномоченная организация. Сейчас отслеживание состояния дома зависит только от добросовестности УК.