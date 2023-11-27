Губернатор Рязанской области сообщил об отсутствии жертв после атаки БПЛА

Разрушений и пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Рязанской области не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале в понедельник, 27 ноября.

«Сегодня вечером по сообщению Минобороны РФ средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации пострадавших и материального ущерба нет», — написал он.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что украинский беспилотник уничтожен в Рязанской области силами противовоздушной обороны РФ. Это произошло около 21:30.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.