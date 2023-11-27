В ЛНР командира ВСУ заочно приговорили к 16 годам заключения за обстрел домов
Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) заочно приговорил к 16 годам лишения свободы командира минометной батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Нуру Юнеса, отдавшего приказ на обстрел жилых домов в населенном пункте Трехизбенка. Об этом 27 ноября сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России по ЛНР.
«Следствием и судом установлено, что 27 октября 2021 года по приказу Юнеса украинские военнослужащие минометной батареи с целью разрушения объектов гражданской инфраструктуры, убийства мирных граждан и последующего возложения вины за содеянное на воинские формирования ЛНР произвели обстрел поселка Трехизбенка из миномета «БМ-37», — говорится в сообщении ведомства.
В результате десяти выстрелов осколочно-фугасными снарядами было повреждено шесть домов. Никто не пострадал. Отмечается, что представители ВСУ распространили в СМИ ложные сведения о причастности к указанным преступлениям Народной милиции ЛНР.
Доказательства, собранные СК, признаны Верховным судом республики достаточными для вынесения командиру ВСУ приговора.
«Приговором суда Юнесу заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет. Он объявлен в розыск», — заключили в ведомстве.
Ранее, 16 ноября, Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил военнослужащего ВСУ к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, осужденный расстрелял жителя Мариуполя в середине марта 2022 года на Приморском бульваре. Там были оборудованы позиции ВСУ. Потерпевший умер на месте от полученных ран.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак ВСУ.