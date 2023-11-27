Пресс-служба Лукашенко: президент уволил помощника за неприемлемый проступок

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника — инспектора по Витебской области Игоря Брыло. Причиной увольнения стал несовместимый с госслужбой проступок. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Лукашенко подписал соответствующий указ. За какой именно проступок был уволен Брыло, пресс-служба президента не уточняет.

Игорь Брыло был назначен инспектором по Витебской области в июле текущего года. Тогда Александр Лукашенко заявил, что назначение нового инспектора необходимо для того, чтобы регион «поставили на ноги».

В июне Лукашенко пригрозил, что правительство страны будет отправлено в отставку, если по итогам года не оправдаются прогнозы показателей экономического роста. Он отметил, что за сделанные дела чиновникам полагаются «ордена, награды», а если они их «не выполнили — надо по-мужски поступить».