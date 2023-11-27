В Ярославской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
В Ярославской области при столкновении автобуса и легкового автомобиля пострадали шесть человек. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
«Около 16.35 мск в Ярославском районе недалеко от поселка Ярославка произошло столкновение автомобиля «ВАЗ» и автобуса», — говорится в сообщении ведомства.
Всем пострадавшим назначили амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее в этот день в массовом ДТП на МКАД один человек погиб и один пострадал. Авария произошла на 11-м км автодороги.