В Пентагоне за закрытыми дверями обсудят военную стратегию в отношении РФ

Совет по оборонной политике Пентагона 5 и 6 декабря проведет закрытые заседания, посвященные обсуждению стратегии военного ведомства США в отношении России. Об этом 27 ноября сообщает Inside Defense со ссылкой на уведомление министерства обороны страны.

Отмечается, что заседания проводятся для сбора, анализа и оценки секретной информации. Их результатом должна стать выработка практических рекомендаций Пентагону по стратегическому планированию и реализации текущей оборонной стратегии.

«Встречи будут состоять из секретных брифингов по оборонной политике, касающейся угрозы, которую представляет Россия с настоящего момента до 2050 года», — говорится в публикации.

Среди спикеров на заседаниях заявлены исполняющая обязанности заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Саша Бейкер, помощница министра обороны США по вопросам стратегического планирования Мара Карлин и помощница главы ведомства по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.

Кроме того, на брифингах выступят председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун и глава европейского командования американских войск генерал Кристофер Каволи.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что основной задачей альянса остается предотвращение военной эскалации с Россией. Он указал на необходимость недопущения превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО.

В конце октября экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире. Он указал на то, что РФ противостоит не только Украине, но и Североатлантическому альянсу, и США, которые поддерживают Киев экономическими военными средствами. По словам Риттера, российская сторона при этом побеждает.

До этого, в августе, французский военный Алан Корвез заявил «Известиям», что США понимают, что противостояние с Россией проиграно, однако не могут выбраться из той ловушки, в которую себя загнали.

Еще в конце июля президент РФ Владимир Путин заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.