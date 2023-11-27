Эксперт объяснил снижение оптовых цен на свинину и мясо птицы сезонным фактором

Снижение оптовых цен на свинину и мясо птицы связано с сезонным фактором, рассказал «Известиям» 27 ноября глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» сообщила, что снижение оптовых цен на часть позиций мяса птицы и свинины ускорилось в последнюю неделю ноября.

«Снижение началось не в последнюю неделю, а гораздо раньше. Например, цены на свинину стали снижаться более активно уже недели три назад. И для экспертов рынка ничего удивительного в этом нет. Мы прогнозировали и ждали это снижение, потому что оно происходит ежегодно. Если взять графики предыдущих лет, то они просто буквально как параллельные линии друг друга повторяют. <…> Это абсолютно нормальный, сезонный фактор», — сказал Юшин.

Он отметил, что перед Новым годом люди начинают экономить, готовятся покупать подарки, кто-то откладывает деньги на праздничные дни. В результате потребление снижается. При этом предложение свинины растет. В Национальной мясной ассоциации по итогам этого года прогнозируют, что производство свинины увеличится более чем на 5% — это примерно 250 тыс. т.

В то же время глава ассоциации добавил, что сказывается и начало рождественского поста, во время которого некоторые россияне отказываются от каких-то видов продукции.

Однако Юшин обратил внимание, что перед Новым годом обычно опять на какое-то короткое время бывает всплеск оптовых цен, потому что заводам нужно быстрее произвести деликатесную продукцию, колбасные изделия. В результате фиксируются такие обычные, сезонные колебания стоимости.

«Обычно, конечно, быстрой реакции на изменение цен на рынке мы в рознице не замечаем. В периоды, когда [оптовые] цены по тем или иным причинам быстро растут, на полке [цены] еще какое-то время остаются неизменными. То есть розница часть маржи своей уменьшает для того, чтобы не отпугнуть покупателя резким ростом цен. Между тем, когда цены снижаются в оптовом звене, это не означает, что моментально транслируется это снижение и на полку. У нас много сетей, у нас тысячи сетей разных, у всех своя ценовая политика. Розница не всегда быстро на это реагирует хотя бы потому, что хочет в том числе возместить часть недополученной прибыли в период, когда цены росли, а на полке они оставались неизменными или динамика была более скромной», — объяснил глава Национальной мясной ассоциации.

Но есть товары, которые являются трафикообразующими, уточнил он. К ним, например, относятся тушка бройлера и некоторые виды свинины. Если на них не действуют какие-то долгосрочные контракты, то реакция изменения стоимости этой продукции более быстрая. Так, потребитель может заметить изменение цены через две-три недели с начала заметного и устойчивого снижения оптовой стоимости, рассказал эксперт.

«Есть те товары, которые в целом по долгосрочным контрактам. И там цена меняется вообще очень редко. Бывает, что и по несколько месяцев она остается на неизменном уровне», — заключил Юшин.

Ранее, 27 ноября, в Минсельхозе сообщили, что на российском рынке наблюдается стабильная ценовая ситуация с говядиной. К соответствующему периоду 2022-го розничная стоимость этого мяса выросла на 6,7%, что в пределах общей инфляции, отметили в министерстве.