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Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Для аспирантов и адъюнктов, которые проводят исследования в научно-технической сфере, учреждена стипендия в размере 75 тыс. рублей. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«В целях усиления государственной поддержки аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технического развития Российской Федерации, постановляю учредить стипендию президента <...> для аспирантов и адъюнктов, обучающихся по очной форме обучения <...> и проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технического развития Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Стипендию предлагается назначать на срок от одного до четырех лет и выплачивать ежемесячно. В общей сложности ежегодно на нее сможет претендовать не более 2 тыс. человек. В документе отмечается, что кандидатов на стипендию будут представлять их научные руководители.

Указ поручает правительству сформировать специальный совет по вопросам назначения и выплаты стипендии. Его состав и порядок назначения стипендии нужно определить за два месяца.

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Ранее, 14 ноября, замглавы Минобрнауки Денис Секиринский сообщил, что такой размер поддержки для студентов был инициирован лично президентом России Владимиром Путиным. Решение поднять сумму стипендий стало результатом встречи лидера страны с участниками Конгресса молодых ученых. Отмечалось, что отбор кандидатов на получение президентской стипендии будет производиться совместно с Советом по стипендиям президента России.

До этого, 26 сентября, также сообщалось, что студентам-очникам предложили предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте из-за инфляции, неиндексации стипендий, а также роста цен за проезд.

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