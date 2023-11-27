Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере

Для аспирантов и адъюнктов, которые проводят исследования в научно-технической сфере, учреждена стипендия в размере 75 тыс. рублей. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«В целях усиления государственной поддержки аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технического развития Российской Федерации, постановляю учредить стипендию президента <...> для аспирантов и адъюнктов, обучающихся по очной форме обучения <...> и проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технического развития Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Стипендию предлагается назначать на срок от одного до четырех лет и выплачивать ежемесячно. В общей сложности ежегодно на нее сможет претендовать не более 2 тыс. человек. В документе отмечается, что кандидатов на стипендию будут представлять их научные руководители.

Указ поручает правительству сформировать специальный совет по вопросам назначения и выплаты стипендии. Его состав и порядок назначения стипендии нужно определить за два месяца.

Ранее, 14 ноября, замглавы Минобрнауки Денис Секиринский сообщил, что такой размер поддержки для студентов был инициирован лично президентом России Владимиром Путиным. Решение поднять сумму стипендий стало результатом встречи лидера страны с участниками Конгресса молодых ученых. Отмечалось, что отбор кандидатов на получение президентской стипендии будет производиться совместно с Советом по стипендиям президента России.

До этого, 26 сентября, также сообщалось, что студентам-очникам предложили предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте из-за инфляции, неиндексации стипендий, а также роста цен за проезд.