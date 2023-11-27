Болгария открыла небо для пролета самолета Лаврова на СМИД ОБСЕ

Болгария открыла воздушное пространство для пролета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на совещание глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Об этом 27 ноября заявила ТАСС посол РФ в республике Элеонора Митрофанова.

«На нашу ноту о пролете самолета Лаврова через воздушное пространство Болгарии получен положительный ответ», — сказала она.

В июне 2022 года Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для полетов министра иностранных дел России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила это и заявила, что страны, запретившие пролеты Лаврову, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

В свою очередь, МИД Болгарии сослался на ограничения европейского альянса в отношении РФ, объясняя закрытие воздушного пространства для пролета Лаврова. Как указали в ведомстве, в соответствии с документами министр иностранных дел России включен в санкционный список под номером 670.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии Скопье 30 ноября. Мероприятие будет продолжаться до 1 декабря.

Ранее в этот день представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в министерском совещании ОБСЕ не будет считаться нарушением европейских санкций.

До этого, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что организация должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон.

Позже, 24 ноября, власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета главы МИД РФ Лаврова в Скопье для участия в министерской встрече ОБСЕ.