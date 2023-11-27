Рябков исключил встречу Лаврова с Блинкеном на совещании глав МИД ОБСЕ

Встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях совещания глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии не будет. Об этом заявил замминистра российского дипведомства Сергей Рябков.

«Встречи не будет», — сказал он на полях научно-экспертного форума «Примаковские чтения», отвечая на вопрос ТАСС.

Он подчеркнул, что Вашингтон не запрашивал встречу.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии Скопье 30 ноября. Мероприятие будет продолжаться до 1 декабря.

Ранее в этот день представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в министерском совещании ОБСЕ не будет считаться нарушением европейских санкций.

До этого, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что организация должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон.

Позже, 24 ноября, власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета главы МИД РФ Лаврова в Скопье для участия в министерской встрече ОБСЕ.

27 ноября Лавров в ходе форума «Примаковские чтения» выразил мнение, что организацию еще можно попытаться спасти от Запада, но шансы невелики. Он указал, что не может «с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники».