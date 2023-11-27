Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Куманский 27 ноября рассказал об отказниках в рядах своей армии.

По его словам, он был взят в плен в районе Работино.

«В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде, очень много отказников, которые не хотят воевать потому, что не хотят быть «мясом», — сообщил он.

Пленный признался, что давно вынашивал идею сдаться в плен.

«Мысли уже давно подбирались покинуть ряды сил Украины, уйти в СОЧ (самовольное оставление части) <...> Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто, лишь бы что, ни подготовки, ничего», — посетовал военный.

Куманский добавил, что российские солдаты не применяют силу ни по отношению к нему, ни к другим пленным.

«Отношение ко мне хорошее, был в больнице. Помогли, кормят», — добавил он.

Днем ранее экс-премьер Украины Николай Азаров обратил внимание, что телеканал «1+1» в эфире опубликовал информацию более чем о 1,1 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. По его словам, вскоре руководству канала, видимо, после звонка из офиса президента Украины Владимира Зеленского, пришлось извиниться за «опечатку».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук 24 ноября сказал, что главная проблема ВСУ на фронте в настоящее время связана с нехваткой оружия, боеприпасов и людей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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