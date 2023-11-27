Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ПВО РФ ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Рязанской областью
Общество
Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере
Мир
Болгария открыла небо для пролета самолета Лаврова на СМИД ОБСЕ
Экономика
Путин подписал закон о повышении акцизных ставок на вино и шампанское
Мир
Перемирие в секторе Газа продлено еще на два дня
Общество
«Аэрофлот» отменил на 27 ноября пять рейсов из Москвы в Петербург
Экономика
Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей
Мир
Мезенцев заявил об углублении интеграции РФ и Белоруссии
Экономика
Путин подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году
Мир
На Украине отвергли подписание мирного соглашения с РФ без репараций
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 16 тыс. погибших в секторе Газа
Мир
Парламент Грузии отказался рассматривать проект резолюции против России
Мир
В Госдуме опровергли однополярность мира благодаря БРИКС и России
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы
Сюжет:

Пленный солдат ВСУ рассказал об отказниках в рядах украинской армии

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Куманский 27 ноября рассказал об отказниках в рядах своей армии.

По его словам, он был взят в плен в районе Работино.

«В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде, очень много отказников, которые не хотят воевать потому, что не хотят быть «мясом», — сообщил он.

Пленный признался, что давно вынашивал идею сдаться в плен.

«Мысли уже давно подбирались покинуть ряды сил Украины, уйти в СОЧ (самовольное оставление части) <...> Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто, лишь бы что, ни подготовки, ничего», — посетовал военный.

Куманский добавил, что российские солдаты не применяют силу ни по отношению к нему, ни к другим пленным.

«Отношение ко мне хорошее, был в больнице. Помогли, кормят», — добавил он.

Сбивать со свету: российские войска применили новейшие ударные БПЛА
ВС РФ модифицируют свое вооружение, чтобы нивелировать эффект поставок ВФУ западной техники, отмечают эксперты

Днем ранее экс-премьер Украины Николай Азаров обратил внимание, что телеканал «1+1» в эфире опубликовал информацию более чем о 1,1 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. По его словам, вскоре руководству канала, видимо, после звонка из офиса президента Украины Владимира Зеленского, пришлось извиниться за «опечатку».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук 24 ноября сказал, что главная проблема ВСУ на фронте в настоящее время связана с нехваткой оружия, боеприпасов и людей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023