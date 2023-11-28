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На соискание премии «Вызов» поступило более 200 заявок

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Более 200 заявок поступило на соискание национальной премии в области будущих технологий «Вызов».

«Самые разные люди оказались в списке номинантов, были заявки и от восходящих звезд, и от академиков, член-корров. Мне кажется, это очень хороший признак», — сказал председатель научного комитета премии Артем Оганов.

«Вызов» — новая премия в области будущих технологий. Ее цель — сделать открытия ученых символами успеха в России. Учреждена при поддержке Газпромбанка. Премия вручается по четырем номинациям: «Перспектива», «Ученый года», «Инженерное решение», «Прорыв».

Зампредседателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс отметил, что если в стране не поддерживать ученых и не создавать «условия для них, то завтра и не будет технологического лидерства». «Мы прекрасно понимаем, что если мы не будем это делать сегодня, то тогда и завтра некуда будет инвестировать», — подчеркнул он.

Церемония награждения лауреатов пройдет 19 декабря. В каждой из номинаций присуждается денежная премия.

По словам художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова, идея премии состоит в том, чтобы показать «реальных звезд нашего времени» и «нашей страны». «Это и есть люди, про которых нужно говорить», — добавил он.

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