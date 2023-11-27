Израиль потребовал список из 20 заложников для продления перемирия в Газе

Израиль потребовал предоставить список из 20 заложников, которых планируется отпустить, чтобы продлить перемирие в секторе Газа на два дня. Об этом 27 ноября сообщил телеканал N12.

«Политический источник сообщил, что если ХАМАС к полуночи сообщит имена 20 заложников, которых оно может освободить, прекращение огня будет продлено на два дня. Израиль подписал это в соглашении нынешнего плана», — говорится в сообщении.

Представители ХАМАС подтвердили, что готовят новый список заложников, которых планируется освободить после продления перемирия.

Ранее в этот день движение ХАМАС и МИД Катара сообщили, что гуманитарное перемирие в секторе Газа продлено еще на два дня на тех же условиях, что и предыдущее.

Правительство Израиля 23 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск).

26 ноября ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа. Движение отметило свое стремление увеличить число освобожденных заложников. В США также заявили, что допускают возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа. Так, если палестинское движение готово освободить дополнительное число заложников, то Израиль будет готов продлить паузу в боях на несколько дней, добавили там.

Тогда же ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) третью группу заложников. Так, в Израиль было направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина, по прямой договоренности. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.