В Петербурге пройдет международный научно-образовательный салон
В Санкт-Петербурге 28–30 ноября состоится международный научно-образовательный салон, на котором будут представлены программы высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
Салон организован в рамках Недели науки и профессионального образования Санкт-Петербурга. Он направлен на то, чтобы продемонстрировать образовательную, исследовательскую и инновационную деятельность учебных организаций города, говорится на сайте салона.
В рамках мероприятия будут организованы тематические выставки, на которых участники смогут задать вопросы представителям вузов, получить информацию о правилах приема и специфике обучения, узнать о современных образовательных направлениях, а также ознакомиться с научными разработками.
Среди основных целей салона организатор выделяет выявление основных тенденций изменения спроса на рынке образовательных услуг, привлечение абитуриентов из различных субъектов РФ, а также представление потенциала Санкт-Петербурга как крупнейшего образовательного, научного и культурного центра.
Мероприятие проводится совместно с Санкт-Петербургским конгрессом «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке» в КВЦ «Экспофорум».