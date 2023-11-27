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В Петербурге пройдет международный научно-образовательный салон

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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В Санкт-Петербурге 28–30 ноября состоится международный научно-образовательный салон, на котором будут представлены программы высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

Салон организован в рамках Недели науки и профессионального образования Санкт-Петербурга. Он направлен на то, чтобы продемонстрировать образовательную, исследовательскую и инновационную деятельность учебных организаций города, говорится на сайте салона.

В рамках мероприятия будут организованы тематические выставки, на которых участники смогут задать вопросы представителям вузов, получить информацию о правилах приема и специфике обучения, узнать о современных образовательных направлениях, а также ознакомиться с научными разработками.

Среди основных целей салона организатор выделяет выявление основных тенденций изменения спроса на рынке образовательных услуг, привлечение абитуриентов из различных субъектов РФ, а также представление потенциала Санкт-Петербурга как крупнейшего образовательного, научного и культурного центра.

Мероприятие проводится совместно с Санкт-Петербургским конгрессом «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке» в КВЦ «Экспофорум».

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