МГЕР и «Волонтерская Рота» проведут новогодние акции в новых регионах РФ

Волонтеры общественной организации «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) и добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская Рота» проведут новогодние акции в новых регионах России. Об этом 27 ноября заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

Юбилейный, 50-й отряд волонтеров, в составе которого 50 человек из разных регионов РФ, будут работать в Мариуполе, Донецке, Луганске, Северодонецке, Лисичанске, Железном Порту, Скадовске, Энергодаре и Шахтерске. Там они организуют новогодние мероприятия для детей.

По словам Демидова, новогодние елки будут организованы в школах и детских садах Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), Запорожской и Херсонской областях.

«Обязательно навестим многотонные семьи, ветеранов, детские дома, школы-интернаты. Конечно, подготовим поздравления для наших военнослужащих и врачей», — добавил он.

Волонтеры МГЕР и «Волонтерской Роты» постоянно находятся в новых регионах с 30 марта 2022 года. Они оказывают жителям адресную помощь, работают в медицинских учреждениях, доставляют дополнительную помощь военным и врачам, а также организуют досуговые мероприятия. Так, свое представительство в ДНР МГЕР открыла в мае 2022 года.

В июне текущего года волонтерские отряды оказывали необходимую помощь жителям Новой Каховки. В октябре-ноябре они также были направлены в Шахтерск (ДНР) и Энергодар (Запорожская область) для оказания помощи населению. Кроме того, в ноябре МГЕР и «Единая Россия» открыли центр помощи в Горловке (ДНР).