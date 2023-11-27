Израиль подтвердил получение четвертого списка освобождаемых ХАМАС заложников

Израиль получил список четвертой группы заложников, которые должны быть освобождены палестинским движением ХАМАС в течение этого дня. Об этом 27 ноября сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в соцсети Х (бывшая Twitter).

«К вашему сведению, после получения списка похищенных, которые должны быть освобождены сегодня (в понедельник) в рамках плана действий, информация была передана семьям похищенных», — говорится в сообщении.

Канцелярия также попросила средства массовой информации действовать «осторожно и ответственно», добавив, что власти продолжат обновлять достоверную информацию по мере необходимости.

Накануне ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа. Движение отметило свое стремление увеличить число освобожденных заложников. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна допускает возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа Так, если палестинское движение готово освободить дополнительное число заложников, то Израиль будет готов продлить паузу в боях на несколько дней, добавили там.

Тогда же ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) третью группу заложников. Так, в Израиль было направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина, по прямой договоренности. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). За день до этого правительство еврейского государства одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.