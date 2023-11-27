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Строительство школы завершили в поселке Дзержинск под Иркутском

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В поселке Дзержинск Иркутского района завершено строительство новой школы на 352 ученика. Здание прошло проверку регионального Госстройнадзора, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе районной администрации.

Школу возвели на участке возле нового детсада в микрорайоне ЖК «Современник». Общая площадь пяти разноуровневых блоков здания составляет 9,9 тыс. кв. м, полезная площадь — 6,3 тыс. кв. м.

«Согласно заключенному муниципальному контракту работы должны были завершиться к концу 2024 года. В ходе строительства застройщик и администрация Иркутского района приняли решение об ускоренной сдаче объекта», — цитирует информагентство мэра района Леонида Фролова.

Подрядчиком выступило ООО «СПМК-7». Строительство велось с осени 2020 года на средства муниципального, регионального и федерального бюджета. Общая сумма составила 676,6 млн рублей.

Сейчас идет подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию. Предполагается, что школа начнет работу в I квартале 2024 года.

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