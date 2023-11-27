Карантин по бешенству планируют ввести на юге Красноярского края
На юге Красноярского края зафиксирована вспышка бешенства, в связи с чем принято решение об организации карантина. Об этом региональное управление Россельхознадзора сообщает 27 ноября в своем Telegram-канале.
Бешенство выявлено на территории села Восточное Минусинского района. Заболевшее животное — лиса.
«Определены границы угрожаемой зоны, разработан план мероприятий по ликвидации бешенства. Проведен подворный обход с целью выявления больных животных и проведения мероприятий по вакцинации», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, губернатору региона направлено представление о введении карантина в населенном пункте.
30 октября главный врач сети клиник Vet Union Ольга Михеева в беседе с «Известиям» предупредила, что бездомные животные могут заразить человека серьезными инфекционными заболеваниями, поцарапав или укусив его. Основное заболевание — это бешенство.