Сквер имени основоположника приматологии Бориса Лапина открыли в Сочи

В Сочи 27 ноября открылся сквер, названный в честь основоположника приматологии академика Российской академии наук Бориса Лапина.

Сквер, в котором также находится памятник ученому, расположен рядом с Курчатовским комплексом медицинской приматологии. Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил на открытии монумента, что Лапин создал одно из самых значимых для отечественной науки учреждений.

«Лапин был выдающийся человек, выдающийся ученый и выдающийся гражданин своей страны. В 1927 году было принято решение о создании первого в мире обезьяньего питомника. В конечном итоге его возглавил Лапин. Он более полувека развивал этот питомник в Сухуми и довел его до такого состояния, что это было одним из лучших мест в мире», — сказал глава Курчатовского института.

Ковальчук рассказал, что в 1992 году Лапину удалось перевезти питомник из Сухуми в Сочи. По его словам, деятельность Лапина позволила России добиться больших достижений в биологическом направлении.

Ранее, 24 октября, в Доме ученых имени академика А.П. Александрова состоялся первый Курчатовский форум синхротронных и нейтронных исследований (КФСНИ). На его открытии Ковальчук подчеркнул, что у России есть все предпосылки, чтобы быть мировым лидером в сфере исследований, которые проводятся на установках класса мегасайенс.