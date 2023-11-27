Один человек погиб и один пострадал при пожаре в брусовом доме в Иркутске
В Иркутске в результате пожара в двухквартирном брусовом доме погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пожар произошел 26 ноября на улице Варламова. Из дома самостоятельно эвакуировались два человека, в том числе ребенок.
К моменту прибытия спасателей из окон здания вырывалось пламя. Во дворе пожарные обнаружили пострадавшую женщину 1958 года рождения. Она получила ушиб ноги и рваные раны, когда выбиралась из горящего дома. На диване в комнате одной из квартир звено газодымозащитной службы обнаружило погибшего мужчину 1958 года рождения.
Площадь возгорания составила 80 кв. м. Его предварительной причиной в МЧС называют короткое замыкание. Обстоятельства устанавливаются.