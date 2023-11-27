Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей
Мир
Мезенцев заявил об углублении интеграции РФ и Белоруссии
Экономика
Путин подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году
Мир
На Украине отвергли подписание мирного соглашения с РФ без репараций
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 16 тыс. погибших в секторе Газа
Мир
Парламент Грузии отказался рассматривать проект резолюции против России
Мир
В Госдуме опровергли однополярность мира благодаря БРИКС и России
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
Мир
Госдеп опроверг сообщение Bild о подталкивании Украины к переговорам с РФ
Общество
Суд приговорил к 8 годам колонии бывшего топ-менеджера «Ростеха» Лалетину за взятку
Мир
Маск согласился с Нетаньяху в необходимости уничтожить ХАМАС
Экономика
Путин разрешил приобрести компании «Новые решения» активы Caterpillar в РФ
Происшествия
Ил-76 пограничной службы сел в Шереметьево после отказа навигации
Экономика
«Яндекс Такси» уличили в доминирующем положении в России

Telegraph: Помогающие ВСУ спутники Starlink могут стать законной целью ВС РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ имеет право уничтожать спутники Starlink, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 ноября, заявил представитель корпуса военных адвокатов ВВС США Джереми Гранерт беседе с газетой The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, согласно Женевской конвенции, участникам военного конфликта запрещено нападать на гражданские объекты, однако сейчас «границы становятся всё более размытыми». Спутники Starlink, которые принадлежат американскому предпринимателю Илону Маску, помогают украинским войскам наносить беспилотные удары по российским танкам, хотя сам бизнесмен предупреждал, что они должны использоваться для просмотра Netflix, говорится в публикации.

«Учитывая, что системы вроде Starlink использовались для корректировки ударов беспилотников, они, вероятно, тоже подпадают под понятие «военная цель» в рамках законов войны», — заявил Гранерт.

По словам Гранерта, эти системы могут дать военное преимущество, поэтому существует вероятность, что по гражданским спутникам будут наноситься удары.

Скинуть Маска: российские ученые нашли уязвимости в системе Starlink
Почему работа самарских специалистов привлекла внимание американских инженеров

Ранее, 13 сентября, стало известно, что предприниматель Илон Маск согласился передать Пентагону контроль над частью Starlink, которая применяется в конфликте на Украине. Политолог Джон Вароли в беседе с «Известиями» заявил, что данное решение продиктовано нежеланием миллиардера быть причастным к деятельности НАТО в рамках конфликта на Украине.

7 сентября телеканал CNN сообщил, что бизнесмен отказался включить Киеву сервисы Starlink у берегов Крыма, сорвав атаку безэкипажных катеров на российские корабли. Действия Маска были расценены как «предательство», а сам он подвергся жесткой критике в США со стороны журналистов, политиков и экспертов.

В свою очередь, во время технологической конференции All-In Summit Маск объяснил, что на момент обращения Украины Starlink в Крыму был отключен, так как американским компаниям запрещено работать на территории полуострова.

Пентагон 2 июня заключил контракт с принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску компанией SpaceX на предоставление Украине услуг спутниковой связи при помощи терминалов Starlink. При этом 2 августа США обвинили РФ в том, что она пыталась сорвать использование Starlink на территории Украины. Отмечалось, что так называемые попытки россиян нарушить работу системы были безуспешны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023