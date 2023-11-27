Telegraph: Помогающие ВСУ спутники Starlink могут стать законной целью ВС РФ

РФ имеет право уничтожать спутники Starlink, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 ноября, заявил представитель корпуса военных адвокатов ВВС США Джереми Гранерт беседе с газетой The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, согласно Женевской конвенции, участникам военного конфликта запрещено нападать на гражданские объекты, однако сейчас «границы становятся всё более размытыми». Спутники Starlink, которые принадлежат американскому предпринимателю Илону Маску, помогают украинским войскам наносить беспилотные удары по российским танкам, хотя сам бизнесмен предупреждал, что они должны использоваться для просмотра Netflix, говорится в публикации.

«Учитывая, что системы вроде Starlink использовались для корректировки ударов беспилотников, они, вероятно, тоже подпадают под понятие «военная цель» в рамках законов войны», — заявил Гранерт.

По словам Гранерта, эти системы могут дать военное преимущество, поэтому существует вероятность, что по гражданским спутникам будут наноситься удары.

Ранее, 13 сентября, стало известно, что предприниматель Илон Маск согласился передать Пентагону контроль над частью Starlink, которая применяется в конфликте на Украине. Политолог Джон Вароли в беседе с «Известиями» заявил, что данное решение продиктовано нежеланием миллиардера быть причастным к деятельности НАТО в рамках конфликта на Украине.

7 сентября телеканал CNN сообщил, что бизнесмен отказался включить Киеву сервисы Starlink у берегов Крыма, сорвав атаку безэкипажных катеров на российские корабли. Действия Маска были расценены как «предательство», а сам он подвергся жесткой критике в США со стороны журналистов, политиков и экспертов.

В свою очередь, во время технологической конференции All-In Summit Маск объяснил, что на момент обращения Украины Starlink в Крыму был отключен, так как американским компаниям запрещено работать на территории полуострова.

Пентагон 2 июня заключил контракт с принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску компанией SpaceX на предоставление Украине услуг спутниковой связи при помощи терминалов Starlink. При этом 2 августа США обвинили РФ в том, что она пыталась сорвать использование Starlink на территории Украины. Отмечалось, что так называемые попытки россиян нарушить работу системы были безуспешны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.