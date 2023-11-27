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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, согласно новому закону доходы бюджета РФ в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, в 2025 —33,552 трлн рублей и 34,051 трлн руб. в 2026 году. Расходы прогнозируются на уровне 36,6 трлн, 34,382 трлн и 35,587 трлн рублей.

Дефицит в 2024 году составит 1,595 трлн рублей, 0,83 трлн руб. в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026-м. При этом прогноз ВВП составляет 179,956 трлн рублей, 190,637 трлн рублей и 202,304 трлн рублей соответственно. Его рост прогнозируется на 2,3% в 2024 году, на 2,3% в 2025 году и на 2,2% в 2026 году.

Объем фонда национального благосостояния на начало 2024 года составит 6,8% ВВП (12,177 трлн рублей), 5,9% ВВП на начало 2025 года (11,190 трлн руб.) и 6,4% на начало 2026 года (13,002 трлн рублей).

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Документ был внесен в парламент 29 сентября. Отмечалось, что по программе социального контракта в проекте бюджета свыше 100 млрд рублей предусмотрено на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

26 октября Путин назвал бюджет страны большим, надежным и сбалансированным.

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