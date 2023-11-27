Из-за чего могут лишить родительских прав в 2023 году

Родителей, которые не справляются со своими обязательствами по отношению к ребенку, по закону могут лишить родительских прав. Подобное решение вправе вынести только суд при наличии достаточных оснований. «Известия» рассказывают, из-за чего можно лишиться родительских прав и какие правовые последствия такой вердикт суда несет для самого родителя и ребенка.

Что такое родительские права — суть

Родительскими правами называют совокупность прав отца и матери по воспитанию и содержанию своих детей, не достигших возраста 18 лет. По умолчанию родители обеспечивают и защищают интересы своего ребенка, принимают значимые решения для его дальнейшей жизни.

Законом предусмотрено не только полное лишение, но и ограничение родительских прав. Как правило, ограничение является временной мерой по защите интересов ребенка. Решение об ограничении родительских прав принимается только в том случае, когда отец или мать ввиду независящих от них причин не могут обеспечивать потребности ребенка. Например, речь может идти о заболевании родителя. А вот лишить мать или отца прав на содержание и воспитание своего ребенка могут только при наличии вины родителя.

За что могут лишить родительских прав в 2023 году

В каждом конкретном случае решение о лишении родительских прав принимает суд. Для вынесения такого постановления должно соблюдаться одно из условий:

родитель уклоняется от выполнения непосредственных обязанностей — содержания и воспитания ребенка. К примеру, родитель не обеспечивает сына или дочь едой и одеждой, не водит в школу или не лечит больного ребенка;

родитель не забирает ребенка из роддома или больницы без уважительной причины;

отец или мать злоупотребляет родительскими правами — к примеру, склоняет несовершеннолетнего к проституции или попрошайничеству;

родитель жестоко обращается с ребенком, применяет к нему физическое или психологическое насилие. При этом акты насилия должны быть подтверждены документально уполномоченными органами;

отец или мать страдает от алкогольной или наркотической зависимости;

родители совершают преступление, направленное против жизни или здоровья ребенка. При этом должно быть подтверждение в виде вступившего в силу обвинительного приговора.

Решения в отношении матери и отца принимаются отдельно. Лишить прав могут как одного из родителей, так и обоих.

Как лишить человека родительских прав в 2023 году

Инициировать процесс лишения прав могут органы опеки, комиссия по делам несовершеннолетних, прокуратура, детский дом и другие организации, защищающие права ребенка. Кроме того, обратиться в уполномоченные инстанции может опекун несовершеннолетнего, его родственник или второй родитель. Сам ребенок тоже может обратиться за помощью.

Для начала процедуры необходимо исковое заявление. Его подает в районный суд по месту жительства ответчика уполномоченный орган или заинтересованный в этом решении человек, например второй родитель. Как правило, требуется собрать следующий пакет документов:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство об установлении отцовства, если родители к моменту рождения ребенка не состояли в браке;

единый жилищный документ или справка о составе семьи;

в некоторых случаях — документы, подтверждающие доход родителя.

Для установления оснований для лишения родительских прав могут потребоваться и дополнительные документы. Например, справки о состоянии здоровья родителя при наличии болезни, документы о наличии долга по алиментам или свидетельства того, что ребенок не посещает школу. Госпошлину при этом платит ответчик, а не истец, в случае если суд удовлетворит иск.

Лишение родительских прав — последствия для родителя

Если суд вынесет решение о лишении родительских прав, мать или отец больше не сможет принимать решения относительно дальнейшей судьбы ребенка. Утрачивает родитель и право на воспитание несовершеннолетнего и даже право на общение с ним — как личное, так и с помощью средств связи. Контакты между родителем и ребенком возможны лишь в том случае, если этого пожелает сам несовершеннолетний. При этом важно, чтобы общение не причиняло вреда здоровью и психике ребенка.

Вместе с утратой родительских прав гражданин лишается и права на получение государственных льгот и пособий, положенных родителю, в том числе и материнского капитала. Также лишенные родительских прав не могут требовать от совершеннолетних детей алиментов.

При этом сам родитель не освобождается от обязанности содержать своего ребенка.

После лишения родительских прав гражданин не сможет усыновить или удочерить другого ребенка. Однако со временем он может подать в суд заявление на восстановление родительских прав.

Лишение родительских прав — последствия для ребенка

Сам ребенок после лишения родителя прав по-прежнему может претендовать на алименты и наследство, а также сохраняет за собой имущественные права и право на пользование жилой площадью родителя.

Ребенок может продолжать жить в квартире лишенного прав родителя, но если это подразумевает совместное проживание, то его передадут второму родителю, другому родственнику или опекуну.

Если же у несовершеннолетнего нет близких, способных взять опеку над ним, ребенок может попасть в детский дом, откуда впоследствии может отправиться в новую семью.

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