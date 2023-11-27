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Небо над Парижем закроют на открытии Олимпийских игр 2024 года

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Фото: Global Look Press/Guilhem Baker
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Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая состоится 26 июля 2024 года, небо над городом будет закрыто по соображениям безопасности. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил телеканал BFM Business со ссылкой на министерство транспорта Франции.

«Обычным пользователям, авиакомпаниям, профессионалам и частным лицам будет предложено отложить свою деятельность или обойти эту зону (небо над Парижем. — Ред.) в течение рассматриваемого периода», — заявил министр транспорта Франции Клеман Бон.

Во время проведения Олимпийских игр 2024 могут быть созданы другие бесполетные зоны для защиты олимпийских объектов.

Ранее, 3 октября, сообщалось о о нашествии клопов в Париже, которые создают ему плохую репутацию грязного города перед проведением соревнований. Минздрав Франции призвал прекратить панику из-за нашествия этих насекомых перед проведением Олимпийских игр.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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