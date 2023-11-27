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«Яндекс» дал инструкцию по оказанию помощи застрявшему роботу-доставщику

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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«Яндекс» составил инструкцию по оказанию помощи застрявшим в сугробах роботам-доставщикам. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителей «Яндекса», в первую очередь необходимо убедиться, что у ровера не заблокированы колеса и он едет вперед. Если они заблокированы, нужно немного подождать, пока они разблокируются.

«Далее можно аккуратно подтолкнуть робота или убрать снег из-под колес, чтобы он мог самостоятельно выехать», — сказали ТАСС в пресс-службе.

В компании отметили, что зимой осадки не оказывают значительного влияния на скорость доставки и во время снегопада она может увеличиться лишь на пять минут. При этом роверы третьего поколения, которые развозят заказы в настоящее время, имеют ряд изменений в конструкции и могут забираться на бордюры высотой до 10 см.

В случае если робот застревает в вязком снегу, под которым образуется корка льда, он подает сигнал технической поддержке и удаленный оператор помогает ему справиться с ситуацией, заключили в «Яндексе».

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Ранее, 16 ноября, сообщалось, что компания «Яндекс» продемонстрировала электровелосипед собственной разработки, предназначенный для использования курьерскими службами. Разработчики заявили, что электровелосипед пригоден для поездок в любое время года. Электроника и тормоза полностью герметичны, поэтому техникой можно пользоваться и в дождь, и в снегопад.

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