Лукашенко уволил помощника из-за несовместимого с госслужбой проступка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника — инспектора по Витебской области Игоря Брыло за несовместимый с государственной службой проступок. Об этом 27 ноября заявила пресс-служба белорусского лидера.

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — сказано в сообщении.

Указ был подписан главой белорусского государства. Подробности проступка не приводятся.

Брыло назначили на должность помощника — инспектора по Витебской области в июле. До этого он занимал пост главы министерства сельского хозяйства и продовольствия страны.

В июне Лукашенко пригрозил, что правительство страны будет отправлено в отставку, если по итогам года не оправдаются прогнозы показателей экономического роста. Он отметил, что за сделанные дела чиновникам полагаются «ордена, награды», а если они их «не выполнили — надо по-мужски поступить».