На заместителя главы администрации Харьковской области совершено покушение

На заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Александра Слисаренко совершили покушение. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил «РИА Новости» глава ВГА Виталий Ганчев.

«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил он.

Как добавляет «Газета.Ru», жизнь Слисаренко вне опасности.

Ганчев добавил, что обстоятельства покушения выясняют сотрудники спецслужб.

Сведения о покушении на замглавы харьковского ВГА появились 23 ноября в Telegram-каналах различных СМИ, в том числе украинских.

Накануне, 26 ноября, стало известно, что во Владикавказе в результате стрельбы тяжело ранили Алана Гагиева, брата главы североосетинского города Алагира Германа Гагиева. По данным источника «Известий», 34-летний мужчина выходил из круглосуточной аптеки, когда к зданию подъехало авто, из которого два человека открыли огонь. Позднее чиновник сообщил, что состояние его брата тяжелое, но не критическое.