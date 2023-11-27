Диетолог дала совет людям с непереносимостью глютена

Людям с аллергией на пшеницу, непереносимостью глютена, а также при сахарном диабете лучше отказаться от хлеба, сообщила диетолог Редина в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач рассказала, что ржаной хлеб не стоит есть при гастритах, язвенной болезни желудка, заболеваниях печени и желчного пузыря.

По словам эксперта, для людей, у которых нет таких болезней, хлеб может быть полезен. Он содержит углеводы, клетчатку, витамины и минералы. Эти вещества являются основным источником энергии для нашего организма. Кроме того, хлеб является источником витаминов группы B. Эти питательные вещества необходимы для нормальной работы нервной системы и головного мозга, а также для функционирования кровеносной системы организма.

Также диетолог напомнила, что в некоторые виды хлеба содержат усилители вкуса, ароматизаторы и другие вредные добавки. Они могут негативно повлиять на здоровье человека. Поэтому врач посоветовала заменить хлеб хлебцами.

«В современном мире у нас очень разнообразное питание, поэтому если вы решите исключить хлеб из вашего рациона, то сможете легко найти ему замену. А если вы планируете отказаться от хлеба, потому что следите за фигурой, то замените его хлебцами», — заявила специалист.

Редина пояснила, что хлебцы должны быть с хорошим составом, который включает в себя витамины и полезные вещества для нормального функционирования пищеварительной системы и долгого насыщения организма.

Ранее, 23 ноября, гастроэнтеролог Морозова рассказывала, что в некоторых замороженных продуктах наблюдается отсутствие необходимого для человека количества витаминов. Помимо этого, врач затронула тему повторной заморозки продуктов, отмечая, что несколько раз «продукты можно замораживать, но есть вероятность, что их качество ухудшится».