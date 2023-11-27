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Путин разрешил приобрести «ПромАвтоКонсалту» бизнес немецкого Schaeffler в РФ

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Фото: Global Look Press/Uwe Lein
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Президент России Владимир Путин разрешил ООО «ПромАвтоКонсалт» приобрести российский бизнес немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler. Распоряжение главы государства 27 ноября опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «ПромАвтоКонсалт» сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Шэффлер Рус», — отмечено в документе.

Немецкая компания Schaeffler производит автокомплектующие, в основном на основе подшипников. Концерн также является контролирующим акционером производителя шин Continental AG. В марте текущего года производитель объявил о продаже бизнеса в России, чтобы избежать использования своих запчастей в продукции российской «Группы ГАЗ», которая подпала под западные санкции.

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Ранее 27 ноября Путин также разрешил ООО «ПСК – Новые решения» приобрести российские активы американской компании Caterpillar. Разрешено приобрести 100% долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью «Катерпиллар Тосно» и «Катерпиллар Файнэншл».

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала 24 февраля 2022 года специальной операции по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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