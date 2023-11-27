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Водитель грузовика сбил 11-летнюю девочку в Забайкальском крае

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В Агинском районе Забайкальского края водитель грузовика сбил на дороге 11-летнюю девочку, довез ее до магазина, высадил и скрылся. Организована проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по региону 27 ноября.

«Поступило сообщение из медучреждения о госпитализации несовершеннолетней с многочисленными травмами. Полицейскими установлено, что девочка была обнаружена на улице. По характеру полученных травм сотрудники предположили, что она могла стать жертвой ДТП», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 11-летняя жительница села Амитхаша перебегала дорогу в неустановленном месте перед грузовиком Mitsubishi Canter. После наезда водитель машины скрылся, спустя непродолжительное время его личность удалось установить, пишет ИА ChitaMedia.

42-летнего жителя села Дульдурга доставили в отдел полиции. Там мужчина рассказал, что после наезда посадил девочку в салон и собирался отвезти в больницу, но не смог сориентироваться на местности и высадил ее у магазина, попросив вызвать скорую помощь.

По факту случившегося организована проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, призванная установить тяжесть причиненного девочке вреда. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, а пока водителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

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