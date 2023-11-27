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Нутрициолог рассказала о важности употребления продуктов с витамином B12

Нутрициолог Аветова: витамин В12 участвует в синтезе новых клеток
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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Витамин В12 крайне важен для человеческого организма, он участвует в синтезе новых клеток, а его нехватка может приводить к судорогам, парезам и параличам. Об этом 27 ноября рассказала aif.ru нутрициолог Тагуи Аветова.

Она объяснила, что нехватка этого витамина напрямую сказывается на самочувствии человека. Так, дефицит В12 может вызывать снижение энергии, перепады настроения, забывчивость, низкий уровень гемоглобина и упадок сил.

При этом сам витамин содержится в небольшом перечне продуктов животного происхождения. Самое большое содержание В12 на 100 г продукта приходится на говяжью (60 мкг) и куриную (16 мкг) печень, а также скумбрию (12 мгк) и сельдь (10 мгк). Однако усвоение витамина также считается проблематичным.

«Поступая в организм, нутриент связывается со специальным ферментом — внутренним фактором Касла. Он обеспечивает всасывание витамина из кишечника в кровь. Если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные процессы, нарушение кислотности, то витамин В12 не будет полноценно усваиваться организмом, что приведет к его дефициту», — сказала она.

Аветова подчеркнула, что в зоне риска также находятся вегетарианцы, беременные и кормящие женщины, маленькие дети, а также приверженцы строгих диет. Если витамин вообще не усваивается, то это указывает на развитие аутоиммунных заболеваний, при которых разрушаются клетки желудка.

Говоря о норме витамина, нутрициолог отметила, что на нее влияют многие факторы. Обычная дневная норма для взрослых — 2,4 мкг, детей до трех лет — 0,9 мкг, беременных женщин — до 2,6 мкг. Но лучше всего провести консультацию со специалистом и сдать анализы, чтобы узнать точную дозу витамина, добавила эксперт.

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Ранее, 25 ноября, терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова рассказала, что недостаток витамина D в организме у детей может привести к рахиту. Это заболевание, при котором кости искривляются из-за того, что становятся мягкими. У взрослых же из-за острого дефицита витамина разрушаются кости и есть риск возникновения остеопороза.

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