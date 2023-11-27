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В Египте заявили о близости продления перемирия в секторе Газа на два дня

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Гуманитарное перемирие в секторе Газа близко к продлению на два дня. Об этом сообщает госинформслужба Египта в понедельник, 27 ноября.

«Глава государственной информационной службы Дия Рашван объявил, что усилия Египта и Катара близки к продлению гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня», — сказано в заявлении.

Как указано, за эти два дня могут быть освобождены из анклава 20 заложников из Израиля в обмен на 60 палестинских заключенных в тюрьмах еврейского государства.

Он добавил, что 27 ноября ожидается освобождение из анклава 11 израильских заложников. Рашван отметил, что идут переговоры по освобождению 33 палестинцев.

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Пока — только на время

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на силы безопасности Египта написало, что страны — посредники в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС — Египет, Катар и США — близки к тому, чтобы договориться о продлении режима прекращения огня между враждующими сторонами. В то же время американская газета The Wall Street Journal отметила, что планируется продолжить перемирие на срок до четырех дней.

Правительство Израиля 23 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск).

26 ноября ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа. Движение отметило свое стремление увеличить число освобожденных заложников. В США также заявили, что допускают возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа. Так, если палестинское движение готово освободить дополнительное число заложников, то Израиль будет готов продлить паузу в боях на несколько дней, добавили там.

Тогда же ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) третью группу заложников. Так, в Израиль было направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина, по прямой договоренности. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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