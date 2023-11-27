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В Общественной палате призвали определять благополучие россиян «уровнем счастья»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Рост счастья, численности граждан и их реальное благополучие — такая формула должна определять экономическую политику России. Об этом в понедельник, 27 ноября, заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Галушка на заседании экономической секции Всемирного русского народного собора, который начал свою работу в Москве.

По мнению Галушки, ранее мы жили в экономической парадигме развития, созданной США для стимулирования процессов глобализации. В центре этой навязанной извне парадигмы — такие показатели, как ВВП, рост инвестиций, промышленное производство, которые стали эталонными показателями благосостояния нации.

Однако, по мнению общественника, ни один из этих показателей сам по себе не должен отождествляться с благополучием людей, поскольку это состояние не исчерпывается исключительно экономическими маркерами. Более того, слишком большой упор на ВВП может привести, по мысли спикера, «к ложному представлению о благополучии и принятию ошибочных политических решений». Спикер назвал ВВП «одним из самых укоренившихся в нашем обществе видов обмана, который не учитывает целые пласты экономики и новых трендов».

По словам выступающего, президент поставил задачу добиться суверенного развития России вопреки внешнему давлению, и эта работа над новыми национальными целями уже началась. По мнению спикера, «в мире нет другой такой политики, где счастье — это самоцель». И главным условием счастья является семья, в особенности — многодетная.

«Семья — это фактор счастья, семьи с детьми более счастливые, это результаты исследования. Аборты и разводы напрямую влияют на рост несчастий и самоубийств», — сказал общественник.

Также среди факторов, которые «разрушают счастье», замсекретаря ОП назвал безработицу, плохое здоровье и отсутствие веры в Бога.

«Когда человек теряет работу, у него возникает ощущение ненужности, это бьет по нему даже сильнее потери дохода. Когда человек болен, он также менее счастлив. Еще научные исследования показывают, что люди, верящие в Бога, более счастливые», — резюмировал замсекретаря Общественной палаты.

Он также отметил, что для счастья стране необходимо бороться с неравенством в доходах. Сейчас, по его словам, по этому показателю Россия занимает 85-е место в мире.

«Нам нужна своя система оценки счастья и благополучия. К ее разработке предлагаю приступать незамедлительно», — призвал Галушка.

По мысли спикера, таким образом новая парадигма развития страны должна состоять из пяти основных пунктов: сбережение семьи и стимулирование многодетности, снижение неравенства, создание новых рабочих мест и гарантированная занятость, рост инвестиций в психологическое здоровье, максимальное благоприятствование традиционным религиям.

Напомним, что ранее с похожей инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко — в начале ноября этого года она высказалась за создание в России «министерства счастья». По мысли спикера, это ведомство должно проверять все решения и законы на предмет того, делают ли они людей «более счастливыми».

Двадцать пятый Всемирный русский народный собор открылся 27 ноября в Москве, в храме Христа Спасителя. В этом году он юбилейный — собору исполняется 25 лет. Его тема сформулирована так -— «Настоящее и будущее Русского мира». XXV Всемирный русский народный собор пройдет в течение двух дней при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем кроме духовенства принимают участие представители администрации президента, министры, главы регионов, сенаторы, депутаты, ученые, религиозные, политические и общественные деятели.

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