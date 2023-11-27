Жительницу Запорожья задержали за попытку подрыва военного грузовика

Сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали женщину при попытке подорвать военный грузовик по заданию украинских спецслужб. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления службы.

Момент задержания женщины показан на кадрах, распространенных ФСБ.

По данным ведомства, задержанная, выполняя задание Службы безопасности Украины (СБУ), осуществляла установку самодельного взрывного устройства под кабину грузового автомобиля, используемого российской армией.

«Сотрудниками органа безопасности злоумышленница задержана с поличным на месте совершения преступления», — проинформировали в УФСБ.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст.205 УК РФ («Террористический акт») и ст.222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»). Расследование продолжается.

Ранее в этот день сотрудники ФСБ в Самаре пресекли деятельность пособницы украинских спецслужб. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия.

В начале ноября ФСБ задержала жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) по подозрению в передаче секретных сведений украинской стороне. Возбуждено уголовное дело о госизмене (275 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.