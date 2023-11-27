Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей
Мир
Мезенцев заявил об углублении интеграции РФ и Белоруссии
Экономика
Путин подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году
Мир
На Украине отвергли подписание мирного соглашения с РФ без репараций
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 16 тыс. погибших в секторе Газа
Мир
Парламент Грузии отказался рассматривать проект резолюции против России
Мир
В Госдуме опровергли однополярность мира благодаря БРИКС и России
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
Мир
Госдеп опроверг сообщение Bild о подталкивании Украины к переговорам с РФ
Общество
Суд приговорил к 8 годам колонии бывшего топ-менеджера «Ростеха» Лалетину за взятку
Мир
Маск согласился с Нетаньяху в необходимости уничтожить ХАМАС
Экономика
Путин разрешил приобрести компании «Новые решения» активы Caterpillar в РФ
Происшествия
Ил-76 пограничной службы сел в Шереметьево после отказа навигации
Экономика
«Яндекс Такси» уличили в доминирующем положении в России

Жительницу Запорожья задержали за попытку подрыва военного грузовика

0
Фото: ФСБ РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали женщину при попытке подорвать военный грузовик по заданию украинских спецслужб. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления службы.

Момент задержания женщины показан на кадрах, распространенных ФСБ.

По данным ведомства, задержанная, выполняя задание Службы безопасности Украины (СБУ), осуществляла установку самодельного взрывного устройства под кабину грузового автомобиля, используемого российской армией.

«Сотрудниками органа безопасности злоумышленница задержана с поличным на месте совершения преступления», — проинформировали в УФСБ.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст.205 УК РФ («Террористический акт») и ст.222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»). Расследование продолжается.

Опасные в связке: ФСБ разоблачила сеть украинских агентов в России
По каким каналам они поставляли в страну взрывчатку и на кого готовили покушения

Ранее в этот день сотрудники ФСБ в Самаре пресекли деятельность пособницы украинских спецслужб. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия.

В начале ноября ФСБ задержала жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) по подозрению в передаче секретных сведений украинской стороне. Возбуждено уголовное дело о госизмене (275 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023