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Ил-76 пограничной службы сел в Шереметьево после отказа навигации

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Фото: ТАСС/Министерство обороны России
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Ил-76МД пограничной службы сел в Шереметьево после отказа навигационной системы. Об этом 27 ноября сообщает Telegram-канал «112».

«Самолет совершил успешную посадку», — говорится в сообщении.

За несколько минут до этого сообщалось, что борт ожидают экстренные службы.

Позднее представитель аэропорта подтвердил «Известиям», что борт благополучно приземлился.

«Посадка воздушного судна произведена в 17:46 мск», — сообщили в пресс-службе Шереметьево.

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