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Восьмилетняя девочка пострадала при пожаре в пятиэтажке в Чите

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В Чите (Забайкальский край) в результате пожара в пятиэтажном доме пострадала восьмилетняя девочка. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале в понедельник, 27 ноября.

«В воскресный вечер при пожаре в одной из квартир в читинской пятиэтажке получил отравление угарным газом легкой степени ребенок 2015 года рождения. Девочка была госпитализирована в краевую больницу, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону Игорь Масюков.

Как уточняет ИА ChitaMedia, на планерном совещании в горадминистрации 27 ноября стало известно, что комиссией по делам несовершеннолетних будет организована проверка.

Всего за выходные на территории региона зафиксировано 23 пожара. Погибли два человека, один пострадал. Причины возгораний устанавливают сотрудники госпожнадзора.

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