Маск согласился с Нетаньяху в необходимости уничтожить ХАМАС

Американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск согласился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в том, что необходимо уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом бизнесмен заявил 27 ноября в ходе общения с Нетаньяху в формате подкаста в соцсети Х (бывш. Twitter).

Когда израильский премьер указал на необходимость ликвидации движения, Маск отметил, что «другого варианта нет». Он также выразил готовность помочь еврейскому государству «демилитаризовать» и «дерадикализовать» сектор Газа после окончания конфликта.

«Отличие [от ХАМАС] заключается в том, что Израиль пытается избежать убийства мирных жителей», — добавил предприниматель.

Ранее в этот день сообщалось, что у Маска запланированы встречи с президентом страны Ицхаком Герцогом, а также с семьями тех, чьи родственники еще удерживаются членами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Также стало известно о достигнутой договоренности об использовании спутниковой связи Starlink на территории Газы.

Кроме того, Маск и Нетаньяху посетили кибуц Кфар-Аза на юге страны, который подвергся нападению ХАМАС 7 октября. Миллиардеру показали дома убитых мирных жителей и фото с последствиями нападения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.