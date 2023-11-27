Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине отвергли подписание мирного соглашения с РФ без репараций
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 16 тыс. погибших в секторе Газа
Мир
Парламент Грузии отказался рассматривать проект резолюции против России
Мир
В Госдуме опровергли однополярность мира благодаря БРИКС и России
Мир
Госдеп опроверг сообщение Bild о подталкивании Украины к переговорам с РФ
Общество
Суд приговорил к 8 годам колонии бывшего топ-менеджера «Ростеха» Лалетину за взятку
Мир
Маск согласился с Нетаньяху в необходимости уничтожить ХАМАС
Экономика
Путин разрешил приобрести компании «Новые решения» активы Caterpillar в РФ
Происшествия
Ил-76 пограничной службы сел в Шереметьево после отказа навигации
Экономика
Глазьев спрогнозировал формирование новой валютно-финансовой системы в мире
Мир
МИД РФ осудил новые авиаудары Израиля по международному аэропорту Дамаска
Общество
В Общественной палате призвали определять благополучие россиян «уровнем счастья»
Происшествия
Жительницу Запорожья задержали за попытку подрыва военного грузовика
Экономика
«Яндекс Такси» уличили в доминирующем положении в России
Сюжет:

Маск согласился с Нетаньяху в необходимости уничтожить ХАМАС

0
Фото: Global Look Press/Amos Ben Gershom
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск согласился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в том, что необходимо уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом бизнесмен заявил 27 ноября в ходе общения с Нетаньяху в формате подкаста в соцсети Х (бывш. Twitter).

Когда израильский премьер указал на необходимость ликвидации движения, Маск отметил, что «другого варианта нет». Он также выразил готовность помочь еврейскому государству «демилитаризовать» и «дерадикализовать» сектор Газа после окончания конфликта.

«Отличие [от ХАМАС] заключается в том, что Израиль пытается избежать убийства мирных жителей», — добавил предприниматель.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Ранее в этот день сообщалось, что у Маска запланированы встречи с президентом страны Ицхаком Герцогом, а также с семьями тех, чьи родственники еще удерживаются членами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Также стало известно о достигнутой договоренности об использовании спутниковой связи Starlink на территории Газы.

Кроме того, Маск и Нетаньяху посетили кибуц Кфар-Аза на юге страны, который подвергся нападению ХАМАС 7 октября. Миллиардеру показали дома убитых мирных жителей и фото с последствиями нападения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023