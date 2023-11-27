Бронетехника в современных военных конфликтах уже не играет ключевой роли. Такое мнение военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал в понедельник, 27 ноября.

Также он рассказал, каким образом Россия противостоит западным танкам в зоне специальной военной операции.

«На сегодняшний день у нас есть эффективные противотанковые средства, которые способны справиться с танками, которые находятся в армии Украины. Leopard мы жгли уже сейчас в зоне специальной военной операции. Что касается танков Abrams, то они горели в Ираке, причем очень активно», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Кнутов отметил, что за последние десятилетия сложился опыт противодействия танкам западного производства.

«Опыт борьбы есть. Более того, у нас весной этого года было создано подразделение, которое занималось именно борьбой с танками, проходило противотанковую подготовку. Военные знают, куда надо бить по танку, чтобы вывести его из строя либо уничтожить. Эти обученные расчеты со своей задачей справляются на «пятерку», — заключил он.

25 ноября издание Business Insider написало, что поставленные в ВСУ западные танки Leopard, Challenger и Abrams не смогли изменить ситуацию в зоне спецоперации по защите Донбасса, передает RT.

С февраля 2022 года ВСУ получили в свое распоряжение передовые западные танки — немецкие Leopard, английские Challenger и американские Abrams, однако они так и не стали «волшебным оружием», способным изменить ход конфликта, пишет ИА «Регнум».

Теперь Киеву в преддверии зимы необходимо решить, как использовать свой ограниченный арсенал в тот момент, когда контрнаступательные операции ВСУ замедляются, а российское наступление усиливается, сообщает РИАМО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.