Славянский мост готовится к открытию в Брянске

Строительство Славянского моста завершается на набережной в Брянске. За минувшие выходные дорожники уложили последний слой асфальта, сообщает пресс-служба администрации областного центра в понедельник, 27 ноября.

Рабочим осталось доделать барьерное ограждение и бетонное разделение встречных потоков, так называемое нью-джерси. Сейчас идет согласование даты торжественного открытия объекта.

Длина четырехполосного моста через реку Десну составляет 270 м. Инженерное сооружение соединит новую дорогу — защитную дамбу «Брянск-I — Брянск-II» и три района — Советский, Фокинский и Володарский.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, строительство объекта велось в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее в ноябре сообщалось, что новые фонари установили на улице Бондаренко, что в Советском районе Брянска. Осталось привести в порядок дорогу, которую не ремонтировали несколько десятилетий.