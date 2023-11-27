Начало — в школе

Российский IT-рынок стабильно испытывает высокий спрос на специалистов. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, отрасли необходимы 500 000–700 000 разработчиков.

За последние три года в России почти удвоилось количество бюджетных мест в вузах по направлениям подготовки IT-специалистов. Кроме того, многие переходят в сферу IT и digital из других областей, занимаются самообразованием и проходят онлайн-курсы.

Однако спрос на квалифицированных IT-специалистов со стороны бизнеса только растет. Например, активное внедрение в бизнес-процессы искусственного интеллекта усиливает потребность в экспертах, способных обучать AI-решения и управлять ими. Один из эффективных способов решения кадрового вопроса, который может использовать бизнес, — запуск бесплатных образовательных программ.

Такой подход позволяет готовить специалистов для решения своих задач, а также минимизировать время и затраты на адаптацию новых сотрудников в компании. Помимо этого, образовательные инициативы работают на усиление HR-бренда работодателя. Специалисты, которые присоединяются к команде после таких программ или курсов, зачастую демонстрируют высокий уровень лояльности.

Форматы обучения могут быть разными — от коротких онлайн-курсов до профильных программ и стажировок с полноценной работой в офисе и участием в решении реальных кейсов наравне со штатными сотрудниками. Выбор зависит от целей и возможностей компании.

Нередко бизнес обходит вниманием аудиторию школьников. Но взаимодействие с ними — шанс сформировать у ребят лояльность и мотивированное желание работать в компании еще до того, как они получат аттестат.

Один из эффективных форматов работы с детьми школьного возраста — помощь в их профориентации. По данным исследования экспертов платформы «Учи.ру» и «ЯКласс», при выборе будущей профессии каждый второй школьник опирается на свои интересы и навыки (53%), а каждый пятый — на истории успеха предпринимателей (17%). Ученики 5-8 классов больше ориентируются на истории успеха известных людей (75%). Бизнес, который предложит профориентационную инициативу сейчас, получит преимущество в конкуренции за подрастающих специалистов.

При взаимодействии со школьниками важно учитывать их особенности. Чем младше аудитория, тем больше игровых и интерактивных элементов должно быть в просветительских и профориентационных механиках. Это может быть игра на профессиональную тему или геймифицированный тренажер. Например, в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», организаторами которого выступают АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения РФ, а также ведущих IT-компаний, школьники благодаря интерактивным тренажерам могут ближе познакомиться с миром технологий и понять специфику перспективных профессий.

Старшеклассникам уже можно предлагать реальные задачи бизнеса или задания, приближенные к ним. Так, к примеру, происходит в мини-приложении ВКонтакте «Тест-драйв IT-профессий», где ребята могут примерить на себя роли разных IT-специалистов.

Выявить талантливых подростков также помогут IT-чемпионаты и олимпиады. Важно не упускать таких ребят из виду после завершения состязаний, мотивируя к дальнейшему развитию в сфере IT и поддерживая у них интерес к построению карьеры в компании в будущем.

Бизнес в целом высоко оценивает уровень теоретической подготовки студентов и выпускников вузов. Однако 85% работодателей отмечают, что студентам необходима дополнительная практическая подготовка. IT и digital — сферы, в которых постоянно появляются новые технологии и профессии — настолько быстро и динамично, что зачастую этих знаний еще нет в учебниках. И самый эффективный способ адаптировать студентов к актуальным запросам рынка и компании — предлагать им возможности для дополнительного обучения, которое будет ориентировано на практику и в разработке форматов которого будут участвовать представители бизнеса.

Реализовать такие инициативы можно совместно с вузами. Спектр форматов взаимодействия широк — от краткосрочных курсов по различным востребованным направлениям до профильной магистратуры. VK реализует подобные инициативы уже больше 12 лет. Сегодня в рамках проектов VK Education мы сотрудничаем с более чем 30 ведущими университетами страны, в 21 из них есть образовательные центры VK. В этом году мы планируем совместно обучить порядка 20 000 студентов в онлайн- и офлайн-форматах.

Совместные программы приносят пользу и бизнесу, и студентам. Как правило, они насыщены практикой и построены на реальных кейсах, а преподавателями выступают сотрудники компании. Таким образом, работодатель получает максимально адаптированных стажеров или младших специалистов, которых уже не нужно дообучать и погружать в процессы, так как они уже знакомы с задачами, которые им предстоит решать, а также с корпоративной культурой. Учащиеся программ, в свою очередь, получают преимущество при трудоустройстве в компанию и возможность начать карьеру в сфере IT.

Такая магистратура — шанс для выпускников бакалавриатов не только углубить знания по профилю, но и расширить их, добрав ценные компетенции в смежных областях. Или даже изменить карьерную траекторию: так, 39% учащихся отдают предпочтение именно непрофильной магистратуре. Выпускники таких магистерских программ становятся T-shaped-специалистами, обладающими уникальным набором компетенций на стыке нескольких сфер, и спрос на таких многофункциональных сотрудников высок как в крупных компаниях, так и в стартапах.

Продвижением бренда и его услуг занимаются маркетологи, за визуальную часть и удобство сервисов отвечают дизайнеры и UX-исследователи, сообщества в соцсетях развивают комьюнити-менеджеры, а за успешный запуск IT-продуктов и синхронизацию усилий разных команд отвечают менеджеры по управлению проектами. Эти и много других специалистов задействованы в повседневных бизнес-процессах любой IT-компании.

Таких сотрудников тоже можно отнести к T-shaped-специалистам, поскольку, чтобы успешно решать нетехнические задачи, им необходимо как минимум на базовом уровне понимать, как продукты устроены «под капотом». На таких работников на рынке также стабильно высокий спрос, и их тоже можно «выращивать» под потребности бизнеса, расширяя воронку на молодых специалистов не только с техническим, но и с гуманитарным, и даже креативным бэкграундом. Так, в образовательном портфолио VK Education — порядка 100 курсов по более чем 30 востребованным направлениям: от аналитики до рекрутмента и продаж в IT.

На смену рациональному подходу к найму необходимо прийти к созидательному и комплексному взгляду на решение кадрового вопроса в IT-индустрии, который будет включать в себя выращивание талантов для компании и индустрии в целом. Конечно, развитие образовательного направления и реализация бесплатных проектов для аудитории подрастающих специалистов требуют вложений, но в конечном итоге они, как правило, окупаются. Компания — и рынок — получают квалифицированных, мотивированных и лояльных сотрудников, готовых после окончания обучения, а часто еще в процессе него, сразу приступить к решению амбициозных бизнес-задач и помогать двигать IT-индустрию вперед.