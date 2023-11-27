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«Известия» показали кадры пострадавшего из-за непогоды аквариума в Севастополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» 27 ноября показали кадры пострадавшего из-за непогоды аквариума в Севастополе. Его директор-собственник Юрий Кравцов рассказал об обстановке внутри здания.

«В половину четвертого приехала аварийная служба водоканала с мощными стокубовыми насосами и начали откачивать воду. Откачали с 6 утра, освободили помещение, но, как видите, животные практически все погибли», — сказал он.

Кравцов добавил, что выжившие рыбы тоже погибнут, потому что к ним попала морская вода, в общей сложности в аквариуме проживало более 50 видов морских животных. Он уточнил, что сейчас он заказывает их из Москвы, чтобы пополнить свою коллекцию.

«Мы уже в Москве сейчас заказываем животных для пополнения коллекции. Думаем, что к 1 апрелю, даст Бог, если не повторится такой катаклизм, мы этот зал откроем», — отметил директор.

Директор Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского подчеркнул в беседе с «Известиями», что во время шторма был уничтожен маяк, причальная стенка и устричный питомник.

«Устричный питомник это лаборатория нашего огромного отдела, который, вообще говоря, все исследования на нем во многом базирует. Это, на самом деле, удар по науке сегодня», — заявил он.

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Ранее в этот день Кравцов сообщил, что в результате происшествия в аквариуме погибло более 500 морских животных. Всего в зале находилось более 800 штук тропических пресноводных животных, среди которых были панцирные щуки и большие красные пираньи.

Также в этот день «Известия» показали обстановку в Крыму после шторма. Так, на полуострове порывы ветра сменились на почти солнечную погоду, однако при этом на дорогах образовались заносы.

В Минздраве РФ сообщили, что в Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек. В селе Морское под Судаком один человек погиб. Контроль за текущей обстановкой и мониторинг оказания медицинской помощи пострадавшим из-за непогоды в южных регионах страны осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.

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