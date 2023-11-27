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МИД РФ осудил новые авиаудары Израиля по международному аэропорту Дамаска

Захарова: РФ осуждает новые авиаудары Израиля по международному аэропорту Дамаска
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Фото: commons.wikimedia.org
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Россия осуждает новые удары авиации Израиля по международному аэропорту Дамаска в Сирии. Об этом сказано в комментарии по ситуации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявление опубликовано 27 ноября на сайте ведомства.

«Продолжающиеся удары по территории САР расцениваем как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права. Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное провокационное нападение на важный объект сирийской гражданской инфраструктуры», — сказано в комментарии.

Захарова указала, что подобное чревато крайне опасными последствиями, особенно в условиях обострения обстановки в зоне конфликта между Палестиной и Израилем и вызванного им роста напряженности в регионе.

Она отметила, что РФ требует «прекратить безответственные действия, подвергающие опасности жизни ни в чем не повинных людей».

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Накануне, 26 ноября, сообщалось о том, что аэропорт сирийского города Дамаска подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

До этого, 22 ноября, МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации по окрестностям Дамаска, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

В тот день четыре человека получили ранения из-за израильских ракетных ударов в сирийской провинции. Тогда сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском.

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